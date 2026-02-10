Karaman merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Karaman merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, Karaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
