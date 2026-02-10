Habertürk
        Karaman merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Karaman merkezli 2 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 10:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 10:15
        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Karaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

