        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 17:46 Güncelleme: 09.02.2026 - 17:46
        Karaman'da otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Karaman'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Z.D. idaresindeki 01 GS 733 plakalı otomobil, Gevher Hatun Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde J.H. idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan eşi S.H. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

