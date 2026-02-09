Habertürk
        Karaman'da binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

        Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 09.02.2026 - 07:02 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:02
        Karaman'da binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Üniversite Mahallesi 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan K.N. (33) ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        K.N, annesinin evden ayrılmasının ardından oturdukları daireyi ateşe verdi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

        Ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan kişiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


        Olay sonrası kaçan K.N, polis ekiplerince yakalandı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

