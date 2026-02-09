Karaman'da binada çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

Karaman'da 5 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.



Üniversite Mahallesi 5. TOKİ konutlarındaki 5 katlı binanın dördüncü katında yaşayan K.N. (33) ile annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



K.N, annesinin evden ayrılmasının ardından oturdukları daireyi ateşe verdi.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.



Ambulanslarda ilk müdahalesi yapılan kişiler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Duman nedeniyle dışarı çıkamayan bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.





Olay sonrası kaçan K.N, polis ekiplerince yakalandı.

























