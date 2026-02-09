Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 09.02.2026 - 11:00 Güncelleme: 09.02.2026 - 11:00
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ocak- 8 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 26 bin 582 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 63 kişiyi yakaladı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Ekipler, 2 ruhsatsız tüfek, 3 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 76 fişek, 16 kesici-delici alet, 120 litre etil alkol, 192 sentetik ecza hap, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

