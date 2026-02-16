Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da yapılacak konutların kurası çekildi

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 18:14 Güncelleme: 16.02.2026 - 18:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da yapılacak konutların kurası çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 1550 konutun hak sahipleri, kura çekimiyle belirlendi.

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

        Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, yaptığı konuşmada, TOKİ'nin 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı muhteşem işlere bizzat şahit olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok büyük işler başarıldığını dile getiren Çiçek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da Karaman'da yapılacak konutların yalnızca bir yatırım değil kentin geleceğini hep birlikte inşa etmeye verilmiş açık bir devlet sözü olduğunu söyledi.

        Karaman'ın Anadolu'nun üretim gücünü temsil eden kentlerden olduğunu belirten Coşkun, şunları kaydetti:

        "Çok değerli Karamanlılar, burada yürüttüğümüz konut hamlesi, bizim için yalnızca inşaat faaliyeti değildir. Güveni esas alan, dayanıklılığı önceleyen ve sosyal yaşamı merkeze koyan kapsamlı bir şehircilik anlayışının ürünüdür. Amacımız, yalnızca bugünün ihtiyacını karşılamak değil yarınlara daha sağlam, daha güvenli ve daha huzurlu bir Karaman bırakmaktır. Değerli Karamanlılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu ev sahibi Türkiye vizyonu, barınmayı bir ayrıcalık değil sosyal devletin temel sorumluluğu olarak gören güçlü bir irade tezahürüdür. Bu kura sadece bir anahtar teslimi değil huzura, güvene ve geleceğe uzanan yeni bir başlangıçtır."

        TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak ülkenin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Sosyal konut kapsamında yüz binlerce dar gelirli aileyi ev sahibi yaptıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

        "Hak sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve güven içerisinde yaşayacakları sıcak yuvalar dilerim. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin, ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayana kadar TOKİ projeleri devam edecektir. Yeni üreteceğimiz konutlar, yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürüne sahip ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır. TOKİ olarak milletimize güvenli ve konforlu yapılar sunma, insanımızı daha güzel şehirlerde ve konutlarda yaşatma gayretimiz, aynı şevk ve kararlılıkla devam edecektir."

        İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün duasının ardından başlanan kura çekimiyle 1550 hak sahibi belirlendi.

        Programa AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Onlyfans’a içerik üreten 17 kişi tutuklandı
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Antalya-Konya yolu sular altında!
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Bir ülke daha Euro'ya geçebilir
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Üniversitedeki kadın cinayetinde katil, hakim karşısında!
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Avrupa’da ortanca yaş sıralaması
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Evinde eşi ile gördüğü kişiyi öldürmüştü! Başkomiserin cezası belli oldu!
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        Otopark ücretleri kiralarla yarışıyor
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        "Kollarımızı açarak bekliyoruz"
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        30 milyon dolarlık hırsızlıkta ihbar ortaya çıktı!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Juventus 11'i netleşiyor!
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        Bu adada neden sadece erkekler yaşıyor?
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        "Uzun zamandır hayalini kuruyoruz"
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Gaziantep'te kan donduran görüntü! Kavga edenleri aracıyla ezdi!
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        Buzlukta hangi gıda ne kadar saklanır?
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        'Türkiye' yanıtı gündem oldu
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Balkanlardan yaklaşıyor! Sıcaklık düşüyor! İstanbul'da kar havası!
        Obama: Uzaylılar gerçek
        Obama: Uzaylılar gerçek
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        FT yazdı: Getir'de 700 milyon dolarlık dava
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu
        Son 10 yılın en kârlı yatırımı belli oldu

        Benzer Haberler

        Karaman İl Özel İdaresi envanterine 23 araç kazandırıldı
        Karaman İl Özel İdaresi envanterine 23 araç kazandırıldı
        Karaman'da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle hizmete başladı
        Karaman'da İl Özel İdaresine alınan araçlar törenle hizmete başladı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı
        Karaman'da aranan 14 kişi tutuklandı
        Karaman'da aranan 14 kişi tutuklandı
        Aracında hareketsiz halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamad...
        Aracında hareketsiz halde bulunan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamad...
        Karaman'da motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı
        Karaman'da motosikletin çarptığı polis memuru yaralandı