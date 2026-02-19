Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Ali Günay (43) yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Ayşe Günay'ın (36) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan çiftin 3 yaşındaki kızı E.H.G, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
