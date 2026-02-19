Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri Haberleri

        Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı

        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 16:52 Güncelleme: 19.02.2026 - 16:52
        Karaman'da otomobilin bariyere çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
        Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu anne ile baba öldü, 3 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Ali Günay (43) yönetimindeki 70 AAT 666 plakalı otomobil, Karaman-Konya kara yolunun 31. kilometresinde bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü ile eşi Ayşe Günay'ın (36) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan çiftin 3 yaşındaki kızı E.H.G, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

