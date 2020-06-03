Karaman'da virajı alırken devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Karaman'da virajı alırken kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 60 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a giden Ulvi Önner'in (60) kullandığı 70 EV 940 plakalı motosiklet, Sertavul Amcam çeşmesi mevkisinde viraja geldiği sırada kayarak devrildi. Savrulan motosikletten yola düşerek başını asfalta çarpan Ulvi Önner, başında kask bulunmasına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis ekipleri, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Motosiklet sürücüsü Ulvi Önner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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