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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yanan otomobili söndürmek için kovalarla su taşıdılar

İHA

Karaman'ın Ermenek ilçesinde motor kısmından yanmaya başlayan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar yanan otomobili söndürebilmek için adeta seferber olurken, bazıları kovalara su doldurarak yangına müdahale etti.

Yanan otomobili söndürmek için kovalarla su taşıdılar

Karaman’ın Ermenek ilçesinde motor kısmından yanmaya başlayan otomobile ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar yanan otomobili söndürebilmek için adeta seferber olurken, bazıları kovalara su doldurarak yangına müdahale etti.
Yangın, Atatürk Caddesi Lütfi Elvan Kent Meydanı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka Kartal model otomobil bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf yanan otomobile müdahale etti. Bazı esnaflar ise iş yerlerinde kovalara doldurdukları suyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın tüpü ile de yapılan söndürme çalışmaları sonuçsuz kalınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye, yaptığı müdahale sonucu kısa sürede yanan otomobili söndürdü. Yangının neden dolayı çıktığı henüz tespit edilemezken, otomobilde maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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