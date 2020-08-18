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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyede

İHA

Karaman'da iki çocuk babası adamı pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı eski kız arkadaşı kadın eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin adliyeye gelişi sırasında 'Cinayeti neden işlediniz' sorusuna S.E. isimli kadın sessiz kalarak cevap vermedi.

Eski erkek arkadaşını öldüren kadın adliyede

Karaman’da iki çocuk babası adamı pompalı tüfekle vurarak öldüren katil zanlısı eski kız arkadaşı kadın eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin adliyeye gelişi sırasında ‘Cinayeti neden işlediniz’ sorusuna S.E. isimli kadın sessiz kalarak cevap vermedi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında merkeze bağlı Morcalı köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ömer Köfün (36) iki arkadaşıyla birlikte yol kenarındaki ağaçlık alanda piknik yaptığı sırada yanlarına otomobille gelen S.E. (26) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.E. otomobilde bulunan pompalı tüfekle Köfün’e iki el ateş ederek vurdu. Kanlar içinde yere yığılan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

"Öldürdüğü adamın arkadaşlarına ateş etti"
Cinayete kurban giden Ömer Köfün, olay öncesi iki erkek arkadaşıyla birlikte ağaçlık alanda piknik yapıyordu. S.E, yanına çağırarak tartışmaya başladığı Köfün’ü daha sonra arkadaşlarının gözü önünde iki el ateş ederek vurdu. Adamın arkadaşları olanlar karşısında adeta şok oldu. Yerde kanlar içerisinde yatan şahsın başında bir süre bekleyen S.E., yardıma gelen arkadaşlarına da gelmemeleri için ateş açtı. Şahsın arkadaşları ise kurşunlara hedef olmamak için kaçarken, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti.
Cinayetin sebebi ise S.E. ile Ömer Köfün’ün eskiden arkadaşlık yaptıkları, bu durumu kocası O.E.’nin duyması üzerine kadının giderek şahsı vurarak öldürdüğü öğrenildi. S.E’nin ifadesinde cinayeti, ‘Namusum için yaptım’ dediği de ileri sürüldü.
Öldürülen adamın cenazesi öğle namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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