Ermenek zeytini marka olma yolunda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ermenek zeytini marka olma yolunda

İHA

Ermenek zeytini marka olma yolunda

Karaman’ın Ermenek ilçesinde zeytin üretimi her geçen yıl artış gösteriyor.
Ermenek Barajı'nın su tutması ile birlikte bölgenin iklim değişikliğine etkisi farklı bitkilerin yetişmesini beraberinde getirdi. Zeytin üretiminin yaygınlaşması ile bölgede zeytin ağacı sayısı 200 bini buldu. Çevresi ormanlık alan olan zeytin bahçelerinde, doğal tarım ile üretilen zeytinler lezzeti ile ön plana çıkıyor. Hava kirliliğinin nerdeyse yok, oksijen oranın ise fazla olduğu bölgede yetişen Ermenek zeytinine her geçen gün talep artıyor.

“Tamamen organik olan zeytinimizin aromasında iddialıyız”
Zeytin üreticisi Serdar Dilekli zeytin bahçesi yetiştiriciliği, hasadı ve işlenmesi hakkında bilgiler verdi. Dilekli; "Zeytinlerimiz burada 800900 rakımda yetişmektedir. Normalde sahildeki yetişen zeytinlere göre yaklaşık 20 gün daha geç olgunlaşmasıyla aroması biraz daha farklı ve daha kaliteli olmakta. Hatta aroması konusunda daha iddialıyız sahildeki zeytinlerden. Zeytinlerimiz tamamen organik ve hayvansal gübre ile gübrelemekteyiz. Herhangi bir kimyasal işlem yapmamaktayız. Olduğu gibi doğal, bu rakamda yetişebilen nadir türlerden zeytinlerimiz. Organiktir, damlama sulama sistemi ile sağlamaktayız bu yolla herhangi bir hastalık veya başka bir şey de birbirine bulaşmasını engellemekteyiz. Zeytinlerimiz bahçede toplandıktan sonra makinede ebatlandırılarak, boylama yapılarak kırma çizme işlemlerini işleyeceği şekilde ebatlara ayırıyoruz. Ondan sonra müşterilerimize siparişini talebine göre zeytinlerimizi bu şekilde işliyoruz. Bu makineler sayesinde zeytinlerimizi daha hızlı daha güvenli bir şekilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. Siparişin yoğunluğuna göre yaklaşık 15 ila 20 gün normal tatlandırma yapılarak herhangi bir kimyasal işlem yapılmadan olduğu gibi normal suyla tatlandıktan sonra müşterimiz bu şekilde ulaştırıyoruz” dedi.
Kahvaltılık zeytin dışında zeytinyağında da adından söz ettiren Ermenek zeytinyağı yurt dışında da talep görüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alkollü şahıs girdiği kümeste sızıp kaldı
YEREL HABERLER Alkollü şahıs girdiği kümeste sızıp kaldı
Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
YEREL HABERLER Karaman'da kısıtlamayı ihlal eden 2 kişi, polisten ...
Karaman’da sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Karaman’da sokaklar boş kaldı
Karaman’da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Karaman’da kaçak akaryakıt operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X