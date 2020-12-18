Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı

İHA

Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı

Karaman’ın Başyayla ilçesinde, yaz aylarında bölgeye gelen Yörükler için modern pazar yeri yapıldı.
Yıllardır toprak zemin üzerine kurulan pazar yeri Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında yeniden düzenlenerek modern hale getirildi. Bin metrekare alana, 30 adet pazar tezgahının sığacağı kapalı alan yapıldı. Karaman İl Tarım Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Başyayla ilçemiz sınırlarında yer alan ve kadimden beri göçerlerin konaklama alanında her hafta kurulan pazar yerinin düzenli ve hijyen şartlarına uygun olmayan mevcut yapısının iyileştirilmesi amacıyla uygulanan proje tamamlandı. Bu kapsamda küçükbaş hayvancılık yapan göçerlerin konaklama bölgesinde yer alan ve Yörük Pazarı olarak bilinen alana yaklaşık 400 metre kare çelik konstrüksiyon kapalı alan, bin metrekare parke taşı ve yüzey sularını drene etmek için çevresine drenaj kanalları inşa edilmiştir. Böylelikle konaklama süreleri boyunca pazar yerinden göçerlerin daha uygun ve sıhhi şartlarda faydalanmaları temin edilmiş olacaktır. İlgili tesisin; bakım, onarım ve işletmesi Başyayla Belediyesine ait olmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Başyayla Belediyesi arasında imzalanan protokolle Başyayla Belediyesine devri yapılmıştır” denildi.
Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek ise yaptığı açıklamada; ‘’Bölgemizin ihtiyacı olan bir tesisti. Yaz mevsiminde bölgemize gelen Yörüklerimiz ürettikleri doğal ürünleri yıllardı burada satışını yapıyorlardı. Yağmurda, fırtınada ve soğuk havalarda zorluk yaşayan Yörüklerimiz başta olmak üzere bölge halkımızın faydalanabileceği modern bir pazar yeri yapıldı. Tarımsal Kalkınma Projesi kapsamında Karaman İl Tarım Müdürlüğünce yapılan modern Yörük pazarımızın bölgeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu
Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Karaman’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
KMÜ’nün hedefi İHA festivali
YEREL HABERLER KMÜ’nün hedefi İHA festivali
Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Karaman’da 11 katlı inşaatın çatısından düşen işçi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X