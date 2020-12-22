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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekilleri, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi

İHA

Milletvekilleri, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi

AK Parti Karaman Milletvekilleri Dr. Recep Şeker ve Avukat Selman Oğuzhan Eser, kentte devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek bilgiler aldı.
İlk olarak Milletvekilleri Şeker ve Eser, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Dr. Celalettin Büyükboyacı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Musa Şahin ile Başkan Yardımcılarının katılımıyla İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda sağlık yatırımları değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri tarafından Karaman’da yapılan sağlık yatırımları ve sağlık tesislerinin bakım onarım çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda, sağlık tesislerinin bakım onarım işinde çalışan Karaman İl Sağlık Müdürlüğü personellerine özverili çalışmalarından dolayı milletvekilleri tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.
Toplantının ardından Karaman’da devam eden ve önümüzdeki günlerde hizmete girmesi planlanan yatırımları yerinde görmek ve durumu hakkında bilgi almak adına bir dizi gezi gerçekleştirildi. İlk olarak içerisinde 8 hekimlik 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Sağlıklı Hayat Merkezi (KETEM)’nin bulunduğu yeni sağlık merkezinin Hamidiye mahallesinde başlayan inşaatında incelemede bulunan Vekil Şeker ve Eser, tesisin 2021 yılında halkımızın hizmetine sunulacağını aktardı. Buradan ayrıldıktan sonra Zembilli Ali Efendi Mahallesinde inşası tamamlanan 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret eden milletvekilleri sağlık merkezinin önümüzdeki günlerde hizmete gireceğini söylediler. Milletvekilleri incelemelerinin devamında ise Karaman’da eski Doğumevi binasının yerine yapılan Sağlık Kompleksini ve Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi arsasında yapımına başlanan Nükleer Tıp Laboratuvar inşaatını yerinde inceledi. Karaman’ın adeta bir sağlık üssü haline getirileceğini aktaran Vekil Şeker ve Eser, yakın zamanda hizmete girecek olan Sağlık Kompleksi’nde, 30 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Anne Oteli Gebe İzlem Evi ve İl Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaçları dâhilinde belirleyeceği birimlerin planlanarak yerleştirileceği bilgisini vererek yapılan yatırımların Karaman halkına hayırlı olmasını diledi.

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