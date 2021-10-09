Jandarma kayıp keçileri drone ile buldu

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

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Karaman’da kayıp keçiler jandarma tarafından drone ile bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıveliler ilçesine bağlı Göktepe beldesinde Hüseyin S., sabah saatlerinde 8 keçisinin yerinde olmadığını görerek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri kayıp keçileri aramaya başladı. Ekipler kayıp keçileri bulabilmek için drone da kullandı. Drone ile yapılan arama çalışmaları kısa süre içinde sonuç vererek kayıp keçiler ormanlık alandan tespit edilerek bulundu.

Kayıp keçiler daha sonra sahibine teslim edildi.

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