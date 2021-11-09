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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayram: “Pancarda bu yıl kota cezası uygulanmamalıdır”

İHA

Bayram: “Pancarda bu yıl kota cezası uygulanmamalıdır”

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, pancarda bu yıl kota cezasının uygulanmaması gerektiğini söyledi.
Bayram, çiftçinin yaşanan kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçirdiğini belirterek, “İlimizde 2021 yılı pancar hasadının devam ettiği şu günlerde üreticilerimizden aldığımız bilgiler ve yapmış olduğumuz saha incelemelerinde büyük rekolte kayıpları olduğu öngörülmektedir. Yaşanan aşırı kuraklık sonrası ekimi yapılan pancarlarda düzenli çıkış olmaması, kök çürüklüğü, haşere, küsküt ve bazı üreticilerimizin sulama sorunları yaşaması tüm sezon boyunca çiftçimizin yoğun mücadelesine rağmen çok iyi sonuçlar alınamamıştır. 2020 yılı üretim sezonunda ilimizde dekarda 810 ton olan üretim, üreticilerimizden aldığımız bilgilere göre bu yıl dekarda 57 ton civarında üretim yapılmaktadır. Zor bir sezon yaşayan üreticilerimiz yaşanan hastalıklar ile mücadelede ilaçlama maliyeti yönünden de çok büyük maddi girdilere sebep olan ve bu günlerde bölgemiz de hasadı devam eden pancarın yüzde 40’lara varan verim düşüşüne yakın rekolte kaybı olduğu gözlenmektedir. Bu verim düşüşü sebebi ile çiftçimizin kotasını doldurması mümkün değildir. Pancarda çitçimizin taahhüt ettiği kotayı dolduramaması, bu yıl ciddi bir sorun olarak görülmektedir. Genel olarak miktar bazında pancar üretiminde ciddi bir düşüş yaşandı. Polar bazında bir sıkıntı görünmezken, miktar bazında pancar üretiminin düşmesi, çiftçimizde de kota sorunuyla karşı karşıya kalacağı görülmektedir. İklimsel sorunlar ve hastalıklar nedeniyle bu yıl kota sorununun sadece Karaman genelinde olmadığını Türkiye genelinde yaşanan bir sorun olduğu görüyoruz. Hasadın tamamlanması sonrası Türk Şeker yetkilileri tarafından gerekli raporlar hazırlanarak, pancarda çiftçimizin elinde olmayan nedenlerle yaşanan eksik kota cezaları mücbir sebeplerden uygulanmamalıdır. Zaten ülkemizde yaşanan kuraklık çiftçimizin belini bükmüştür. Bu zor şartlarda üretim yapan, ekonomiye katma değer üreten çiftçimiz mağdur edilmemeli ceza yazılmamalıdır“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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