Oyuncak ve kitap bağışladı, ceza almaktan kurtuldu

Karaman’ın Ermenek ilçesinde “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçu iddiasıyla soruşturma başlatılan şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunun yürüttüğü uzlaştırma çalışması kapsamında anaokulu öğrencilerine oyuncak, ilkokul öğrencilerine de kitap bağışlayarak cezadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Ermenek ilçesinde Z.D. ile A.G. arasında çıkan tartışma mahkemeye taşındı. Müşteki Z.D.’nin şikayeti üzerine Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “kişilerin huzur ve sükununu bozma” iddiasıyla A.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheli A.G.’nin üzerine atılı suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü taraflardan müşteki Z.D., şüpheli A.G.’nin Ermenek merkezinde bulunan ilkokuldaki ana sınıfı öğrencilerine oyuncak, 1, 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrencilere kitap bağışı yapması koşuluyla uzlaşmayı kabul etti. Tarafların uzlaşması sonucu zanlı A.G., anaokulu öğrencilerine oyuncak, ilkokul öğrencilerine de kitap bağışında bulunarak ceza almaktan kurtuldu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmayla bir çok dosyada uzlaşma sağlanmıştır” denildi.

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