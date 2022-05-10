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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı

İHA

Karaman’da Dijital Şehir İkiz Projesi çekimleri başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Dijital Şehir İkizleri3 Boyutlu Model Oluşturma” çalışmaları pilot il olarak seçilen Karaman'da başladı.
Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanında gerçekleştirilen tanıtım programında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emra Sert, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde Karaman Valiliği ve Karaman Belediye Başkanlığı iş birliği ile 1011 Mayıs 2022 tarihleri arasında Karaman’da gerçekleştirilen dron ile Kent İzleme Pilot Çalışması hakkında bilgiler verdi. Sert, Türkiye ilk olarak yapılan ve iki gün sürecek olan çalışmaya 16 ilden 16 drone ile toplam 35 il müdürlüğünden personelin katıldığını belirterek, “Meskun saha bölgesinde dron ile havadan elde edilecek görüntüler sonucunda elde edilecek sonuçların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması amaçlanıyor. Uygulama ile maliyet konusunda tasarruf sağlanması ve mükerrer veri üretiminin önüne geçilmiş olacak. 3 boyutlu olarak üretilen veriler kadastro parselleri ve mekansal adres kayıt sistemi ile entegre edilerek belediye kent bilgi sistemlerinde, planlama aşamalarında ve afet öncesi risk belirleme çalışmalarında kullanılabilecek. 2022 yılında tüm Türkiye genelinde uygulanacak çalışma ile şehirlerdeki kentsel dönüşüm alanları, tarihi mekanlar ile kıyı ve korunan alanlardaki değişimlerin izlenmesi amaçlı yapılacak olan çalışma sonrasında 'Dijital Şehir İkiz Projesi' verileri de güncellenmiş olacak. Dron ile alınacak görüntüler sayesinde hava kirliliğinin izlenmesi, takip edilmesi ve denetlenmesi de amaçlanıyor“ dedi.
Tanıtım programına, Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Emra Sert ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Akın Kısa da katıldı.

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