Karamollaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
SP Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ekonominin iyiye gitmediğini öne süren Karamollaoğlu, hükümetin bu durumu idare edemediğini iddia etti.
"JANDARMAYLA, POLİSLE EKONOMİYİ DÜZENE KOYAMAZSINIZ"
Bazı meyve ve sebze fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çeken Karamollaoğlu, "Hükümet bunu telafi edebilmek için adeta bir lobi oluşturdu. Bir zamanlar soğan lobisi derken iş çığırından çıktı. Sonra bir bakıyorlar ki, marketleri bırakın diğer tarafta çok daha fazla fiyat artışları var. Hem pazar hem de market fiyat yarışına girdiler. Bunun sebebi bugünkü hükümetin istikrarsız tarım politikasıdır. Hükümet 16 senede tarımda nasıl bir politika izleyeceğine karar veremedi. 'Tarımı destekliyorum' derken fiilen desteklememeye karar verdi. 'Soğan lobisi, pırasa lobisi' diye sürekli ortaya bir lobi çıkaracaksınız. Kuru soğanın üzerine herhalde iyi gittiler. Şimdi 5 lira, yeşil soğan çıktı 10 liraya, 15 liraya. Jandarmayla, polisle ekonomiyi düzene koyamazsınız. 'Kaçakçılar varmış, stokçular varmış bunlarla biz ciddi mücadele edeceğiz' diyemezsiniz" dedi.
'BİRİLERİNİN DİLİ TUTULDU'
Yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlendiğini ve partisinin pusulada ilk sırada olduğunu hatırlatan Karamollaoğlu, "İnşallah bu durum yerel seçimlerde Saadet Partimizin en güzel sonuçları almasına vesile olur. Saadet Partisi pusulada birinci sırayı alınca birilerinin dili tutuldu, pusula sıralamasını ikiden başlayarak saydılar" diye konuştu.
'TEŞEKKÜR EDİYORUZ'
Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylık başvurusu yapıldıktan sonra istifa edeceğini açıklamasıyla ilgili olarak da şunları söyledi:
"Binali Bey'e yakışan bir tavır oldu. Baştan söylemiş olsaydı daha da güzel olurdu, boşuna spekülasyonlara girmezdi insanlar. Kendisinin bu kararı açıklamış olması sevindirici bir şey. Teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz böyle bir karar aldığı için."
'SUÇ BABADAN OĞLA GEÇMEZ'
Karamollaoğlu, CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Tunç Soyer'in aday gösterilmesi sonrası yaşanan tartışmalar ile ilgili olarak, "Babasından dolayı oğlunu tenkit ediyorlar, onlar daha ileri gidiyorlar. Torununa 'dedenin yaptığını biz biliriz' diyorlar. Suç babadan oğla hele toruna kesinlikle geçmez. Bu çok büyük bir hatadır, çok büyük yanlış olur" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.