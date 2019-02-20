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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i aday göstermesine ilişkin, "Biz, hemen her seçim bölgesinde özellikle de illerde mutlaka bir yoklama yaptırdık. Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlendiği basın toplantısında, Muğla'nın Milas ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Saadet Partisinin, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm bölgelerde kendi logosu ve adayıyla seçime gireceğini belirten Karamollaoğlu, bu durumun partinin yerel seçimlerde farklı ittifaklar yaptığını söyleyenlere tokat gibi bir cevap olduğunu ifade etti.
Karamollaoğlu, seçimlerde partiler arasında yapılan ittifaklara da değinerek, "İttifakta bulunmayan, ittifaklar içinde yer almayacağını, almadığını ısrarla ifade eden bir partinin, özellikle Saadet Partimizin ittifaklar içinde gösterilmesini iftira olarak görüyoruz." diye konuştu.
"TASVİP EDİLEN VE EDİLMEYEN İCRAATLAR YAPTI"
Partisinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığına eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adayı göstermesinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Biz, bu seçime giderken bir, iki prensibimizi ilan etmiştik. Bir, bu seçimleri kazanmak için yola çıktık. Geçmişte bizim partimizde olmuş, ayrılmış yeni bir yola girmiş ama arkasından dönmüş olanlar veya başka partilere mensup olmuş, bazı konularda birtakım yanlış politikaların içinde bulunmuş olanlar eğer bu politikalardan dönerlerse, biz buna etkin pişmanlık kuralı diyoruz. Partimizden aday olabileceklerini ilan ettik."
İdris Naim Şahin'in de devlette görevli bulunduğu dönemlerde tasvip edilen ve edilmeyen birçok icraat yaptığına işaret eden Karamollaoğlu, bugün Şahin'in AK Parti'nin politikalarını artık tasvip etmediğini çok açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi.
Karamollaoğlu, şöyle devam etti:
"Şahin'e belli sebeplerden dolayı birtakım tepkiler olabilir ama mahalli idareler, adı üstünde mahalli seçimlerle iş başa gelecek insanlar aday oluyor. Biz, hemen her seçim bölgesinde özellikle de illerde mutlaka bir yoklama yaptırdık. Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik. Tepkileri de anlayışla karşılıyorum ama bunu çığrından çıkarmamak icap eder. Bu tepkilerin büyük bir kısmının da masum bir şekilde yapıldığına inanıyorum ama bir karar verilmiştir. Allah hayırlı etsin diliyorum. Bu etkin pişmanlık kuralına uygun bir karardır."
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