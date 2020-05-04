En güzel iftar sofralarının serinleten içeceği, büyük aile yemeklerinin yoldaşı Kuru kayısı hoşafı. İri taneli veya bütün olarak tüketebilirsiniz. Özellikle ramazan ayında oruçtan dolayı halsizleşiyoruz, kuru kayısılı hoşafı kaybettiğimiz enerjimizi bize geri vermenin en iyi yollarından biridir.

Karanfilli Tarçınlı Kuru Kayısı Hoşafı için Malzemeler;

Yarım kilo kuru kayısı

1,5 su bardağı toz şeker

6 su bardağı su

2 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

Karanfilli Tarçınlı Kuru Kayısı Hoşafı Nasıl Yapılır?