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        Haberler Televizyon 'Kara’nın 3'üncü bölüm tanıtımı

        'Kara’nın 3'üncü bölüm tanıtımı

        SHOW TV'nin yapımını Most Production'ın üstlendiği dizisi Kara'nın üçüncü bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 23:38 Güncelleme: 12.01.2024 - 08:31
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        'Kara'nın 3'üncü bölüm tanıtımı
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        Zeynep’in Kara’ya daha yakınlaştığının görüldüğü tanıtımda aksiyonu yüksek heyecanlı anlar dikkat çekiyor. İşleri bozulan Rauf ve Baykal öfkeyle harekete geçerken, Zeynep’in “Yardım edin!” haykırışları akıllara “Zeynep’e ne olacak?” sorusunu getiriyor.

        KARA’NIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kara, Rauf’u yakın takibe alınca yolu yeniden Zeynep’le kesişti. Rauf’un ders verdiği üniversiteye giden Kara burada Zeynep’le karşılaştı. Bu sırada Zeynep’in eski sevgili Mete aradı ve Zeynep’e onun evinde olduğunu söyledi. Zeynep bu davetsiz misafir için apar topar evine dönerken, Kara da onunla birlikte gitti. Çünkü Zeynep’in evinde Kara’nın ekibinden Aslı vardı. Kara’nın ekibi; Zeynep’in evi ve Rauf’un üniversitedeki odasına gizlice girip araştırma yaptı. Rauf’un odasında çıkan kartvizit, Kara’yı Rauf’un yaptığı kirli işlere götürdü. Rauf ve Baykal tırlarla silah kaçakçılığı yapıyordu. Kara ise bu oyunu bozma niyetindeydi. Kara hamleleriyle Rauf’un sevkiyatına tuzak kurdu. Silahları mahallesine getirdi. Bölümün finalinde ise hem Rauf ve adamlarının hem de bir taraftan Zeynep’in, Kara’nın mahallesine gelmesi nefeslerin tutulduğu heyecan dolu anlara sahne oldu.

        İşte 'Kara’nın 3'üncü bölüm tanıtımı;

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        'Kara', yeni bölümüyle 18 Ocak Perşembe saat 20.00’de SHOW TV’de...

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