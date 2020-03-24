Karantina nedir? Karantina kelimesi nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KARANTİNA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, karantina şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "karentina, karantena" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'karantina'dır.

KARANTİNA NEDİR? KARANTİNA NE DEMEK?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı,

-Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi

-Hastanelerde, yatacak hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.

gibi anlamlara sahip olan karantina sözcüğü, Türkçeye İtalyancadan geçmiştir.