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Ankara Şehir Hastanesi'nde olası bir koronavirüs vakasına karşı önlemler alındı, karantina odası hazırlandı. Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, şehir hastaneleri ve diğer hastaneler bünyesinde bir alarm verildi.

Koronavirüs ile ilgili eğitimler verilmeye başlanan hastanelerde, koronavirüs şüpheli biri gelirse nasıl ilgilenilebilir gibi konularda bilgilendirmeler yapılıyor. Yoğun bakım servisinde izolasyon odaları bulunuyor. Diğer odalara göre daha farklı olan karantina odalarında havanın sürekli değişiyor, devamlı sirkülasyonun olduğu bir ortam bulunuyor. Doktorlar ve sağlık personelleri karantina odasına girerken birtakım hijyen ortamından geçiyorlar.

BAŞHEKİM YARDIMCISI: TAMAMIYLA HAZIRIZ

Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde; hastaneye bir koronavirüs vakası geldiğinde, içeride bulunan sağlık personeli risk açısından dışarıya çıkmıyor, bulunduğu ortamdan yardım çağırabiliyor. Elektronik sistem sayesinde kartını okutarak takviye ekip çağırabiliyor. Bu anlamda hastaların psikolojileri de düşünülüyor, hastanın durumlarının şiddeti ile ilgili bilgi verirken doktorlar kelime kullanmak yerine kendileri için özel geliştirilmiş sembolleri kullanıyorlar. Örneğin; temas edilmemesi gereken bir hasta varsa onun dosyasına kırmızı bir yıldız takılıyor. Böylece hastaya duyurulmadan, sağlık personelleri birbirlerine bilgi veriyor.

Ankara Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Süha Şen, tamamıyla hazır olduklarını, 30-500-1000 gibi hasta sayısına göre A-B-C planlarının olduğunu, hiçbir malzeme eksiğinin olmadığını, her şeyin tam olduğunu söyledi.