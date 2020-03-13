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Çin'in Xi'an kentinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ilan edilen karantina uygulamasının sona ermesinin ardından boşanma davalarına şaşırtan bir talep oluştu.

Global Times'ın haberinde, boşanma davalarını yeniden görülmeye başlandığı 1 Mart tarihinden itibaren daha önce hiç görülmemiş bir yoğunlukla karşılaşıldığını ifade etti.

Boşanma talepleriyle ilgili kurumun yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, boşanma randevuları 4 Mart'ta üst limite ulaştı.

Uzmanlar boşanma talebinde görülen ani artışı, "Yaklaşık iki ay boyunca karantina altında yaşayan çiftler arasında şiddetli

geçimsizlik baş gösteriyor" ifadeleriyle yorumladı.

SALGININ MERKEZİNDE AİLE İÇİ ŞİDDET YÜZDE 300 ARTTI

Resmi rakamlara göre koronavirüsün merkez üssü Hubei eyaletinde Şubat 2020'de rapor edilen aile içi şiddet, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300 artış gösterdi.

Diğer yandan, salgın öncesi boşanmayı planlayan ancak karantinadan dolayı bunu gerçekleştiremeyen çiftlerin de karantina sonrası başvuru yaptığına dikkat çekiliyor.

Karantina etkisiyle boşanma kararı alan bazı genç çiftlerin, talepleri onaylandıktan sonra yeniden evlenmek istediklerini belirten yetkililer, çiftlerin dürtüsel karar alarak sonrasında pişmanlık yaşadığını düşünüyor.