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Karatede 9 madalya

Karate 1 A Serisi'nde milli sporcular, sezonun İstanbul'daki üçüncü etabında 9 madalyanın sahibi oldu

Karate

Dünya Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabında milli sporcular, 9 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Karate Federasyonunun prestijli organizasyonları arasında yer alan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabını ay-yıldızlı sporcular, 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

İstanbul WOW Hotel'de düzenlenen organizasyonda 101 ülkeden bin 813 karateci mücadele verdi.

Kadınlar 50 kilo finalinde milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu, Tayvanlı Gu Shiau-Shuang'ı 4-0 mağlup ederek altın madalya elde etti.

Bu yıl Avrupa şampiyonu da olan Merve Çoban, 61 kilo finalinde Perulu Alaxandre Grande'yi 2-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 60 kiloda Eray Şamdan, Kazak Yerkinbek Baitureyev'i 2-0 yenerek kürsünün ilk basamağına çıktı.

Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran ve Enes Özdemir'den oluşan Erkek Kata Milli Takımı da altın madalya kazandı. Ay-yıldızlı ekip, 26.68 puan ile 25.48 puan alan İtalya karşısında birinci oldu.

Erkekler ferdi kata finalinde Japon Nishiyama Kakeru karşısındaki performansıyla 25.08 puan alan Emre Vefa Göktaş, 26.06 puan alan rakibinin gerisinde kürsünün ikinci basamağında yer aldı.

Kumite 84 kiloda Avrupa şampiyonu unvanıyla mücadele eden Uğur Aktaş, finalde İranlı Mahdi Ghararizadeh'e 1-0 kaybetti ve Karate 1 A Serisi'nin İstanbul etabını gümüş madalya ile noktaladı.

Kadınlar kumite 50 kiloda Selvanur Akkurt, Japon Ayaka Tadano karşısında madalya mücadelesi verdi. 3-1 geriye düştüğü mücadeleyi 3-3'e getiren Akkurt, ilk puanı alan taraf olduğu için galip gelerek bronz madalya kazandı.

Erkekler ferdi katada üçüncülük için tatamiye çıkan Ali Sofuoğlu, 26.66 puan aldı ve Japon Kai Ayato'nun 0.66 puan önünde bronz madalyaya uzandı.

Bronz madalya kazanan bir diğer milli sporcu, erkekler kumite +84 kiloda Alparslan Yamanoğlu oldu. Büyükler dünya üçüncüsü Alparslan Yamanoğlu, üçüncülük maçında Cezayirli Daikhi Hocine'yi 2-0 mağlup etti.

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