Spakovskaja, "Müslüman ya da Hristiyan değilim. Ben bir Karay'ım. Bizim kendi dinimiz var. Kenesada ibadet ediyoruz. Ruslar Litvanya'yı ele geçirdiğinde tüm dünyada kapanmayan tek Kenesa burada bulunandı. Kenesada sadece Karay dilinde dua ediyoruz. Erkekler giriş katında, kadınlar ise üst katta ibadet ediyor. Kenesaya başınızı kapatmadan giremezsiniz. Ayrıca kollarınız da kapalı olmalı, vücudunuz görünmemeli" diye konuştu.