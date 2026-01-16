Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor: Karayolları personel alımı şartları neler, başvuru tarihi ne zaman?

        Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı yapacak! Karayolları personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

        Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Personel alımının başvuru işlemlerinde 2024 yılı KPSS (B) Grubu puanı esas alınacak. Başvuru yapmak isteyen personel adayları, alım şartlarını araştırıyor. Bu kapsamda "Karayolları 150 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihi ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:40 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karayolları Genel Müdürlüğü, 150 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Adaylar, 15-30 Ocak tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. İnşaat mühendisi, ulaştırma teknikeri, büro personeli, makine mühendisi gibi birçok kadroya alım gerçekleşecek. Peki, Karayolları 150 personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek. KGM'nin konuya ilişkin ilanı, 16 Ocak 2026 günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

        3

        BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

        Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-30 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.

        4

        BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

        Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

        KARAYOLLARI 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

        - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

        - 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması.

        - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

        - Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,

        - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,

        - Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,

        - Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,

        - Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. Diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.

        Özel şartlara ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanan duyurudan erişilebilir.

        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu