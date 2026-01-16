Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alımı yapacak! Karayolları personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesine 150 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Personel alımının başvuru işlemlerinde 2024 yılı KPSS (B) Grubu puanı esas alınacak. Başvuru yapmak isteyen personel adayları, alım şartlarını araştırıyor. Bu kapsamda "Karayolları 150 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru tarihi ne zaman?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü, 150 sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurdu. Adaylar, 15-30 Ocak tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. İnşaat mühendisi, ulaştırma teknikeri, büro personeli, makine mühendisi gibi birçok kadroya alım gerçekleşecek. Peki, Karayolları 150 personel alımı şartları neler, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 150 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 150 sözleşmeli personel istihdam edecek. KGM'nin konuya ilişkin ilanı, 16 Ocak 2026 günü Resmi Gazete'de yayımlandı.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Karayolları 150 sözleşmeli personel alımı başvuruları 15-30 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Adaylar, 30 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.
Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
- 2024 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olması.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,
- Başvuru yapacağı pozisyon için aranan nitelikleri ve özel şartları taşıyor olması,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması,
- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olması,
- Askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olması,
- Tercih edecekleri kadro veya pozisyonlar için belirtilen; sürücü belgesi, mezuniyet belgesi, sertifika vb. Diğer belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere başvuru işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmayan adayların yerleştirilmiş olsa dahi atamaları yapılmayacaktır.
Özel şartlara ise Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanan duyurudan erişilebilir.
