Kardemir Karabükspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

Hakemler: Alper Çetin , Emin Yıldırım , Mehmet Ali Akkor



Kardemir Karabükspor: Furkan , Ali Kemal Yılmaz , Can Sıkılmaz , Sezer Gündüz , Abdullah Sezgin , Cihan Aydın , Ahmet Karadayı , Batuhan Kurt (Fatih dk. 74 ), Melih Arslan (Arif dk. 79 ), Yusuf Akbulut

Yedekler: Ferhat, Doğukan, Arda, Toykan

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz



Ümraniyespor: Burak Öğür , Oğuz Ceylan , Appindangoye , Merthan Açıl (Bahadır dk. 45+2 ), Mucahid , Muhammed Gönülaçar (Tarık dk. 65 ), Timur Temeltaş , Vasilogiannis Emircan Altıntaş , Madinda , Leandrinho (Fuat dk. 83 ?)

Yedekler: Metin Erol, Dialiba, Alaattin Okumuş, Serkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir



Gol: Emircan (dk. 49) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Yusuf, Ahmet, Can, Fatih (Karabükspor), Vasilogiannis, Timur (Ümraniyespor)

28. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Leandrinho’nun çaprazdan şutunda kaleci Furkan iki hamlede topa sahip oldu.

33. dakikada ceza sahası sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Madinda’nın vuruşu üstten auta gitti.

36. dakikada Emircan ile paslaşarak kullandığı korner ataşından Madinda’nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Furkan topu kornere çeldi.

49. dakikada sağ kanttan Leandrinho’nun ortasında altıpas noktası üzerinde Emrican’ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

56. dakikada Yusuf Akbulut’un yaklaşık 30 metreden vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.

72. dakikada sağ kanattan Vasilogiannis'in ortasında ceza sahası içinde Leandrinho’nun kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

76. dakikada sol kanattan Leandrinho’nun ortasında ceza yayı üzerinde Madida’nın şutu auta çıktı.

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