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Haberler > GÜNDEM > Türkiye'yi sarsan cinayette flaş gelişme! 'Adeta kendini öldürttü' demişti...

Kardeş katilinin cezasına onama

Bakanlık "az", aile avukatı "çok" dedi. İstinaf mahkemesi kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı. Danıştay ve Cumhuriyet gazetesi saldırılarının da sanığı olan Timuroğlu'nun ağır müebbet cezasında, söz şimdi Yargıtay'da...

01.11.2018 - 16:56 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın özel haberine göre Danıştay ve Cumhuriyet gazetesine yönelik saldırıların sanığı Erhan Timuroğlu, bankacı kız kardeşi Ceylan Timuroğlu'nu geçen yıl şubat ayında öldürdü. Cinayetten sonra firar etti, 260 gün sonra yakalandı. Hakkında "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

CİNAYETİN NEDENİ "İLİŞKİ"

Erhan Timuroğlu, kız kardeşinin, arkadaşı ile ilişkisi olduğunu söyledi. Cinayeti de bu nedenle işlediğini savundu. Avukatının "adeta intihar etmiş, ağabeyine kendini öldürmekte suretiyle intihar etmiş bunun başka açıklaması yok" savunması da, o dönem herkesi şaşırtmıştı.



AĞIR MÜEBBET KARARI

Yargılama sonunda "tasarlayarak öldürme" suçundan değil "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Mahkeme Timuroğlu'nun cinayeti tasarladığına dair delil olmadığını belirtti. Haksız tahrik iddiasını da kabul etmedi. Hükmün ardından hem Timuroğlu'nun avukatı, hem de Aile Bakanlığı karara itiraz etti. Sanığın avukatı cezayı çok, bakanlık avukatı ise az buldu.

ÜST MAHKEME CEZAYI ONADI

Dosya incelenmesi için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Üst mahkeme "hukuka aykırılık yok" diyerek verilen ağır müebbet hapsi onadı. Haksız tahrik ve indirim nedenleri bulunmadığını belirtti. İstinaf mahkemesinin verdiği karara sanık avukatının itiraz ettiği öğrenildi. Şimdi dosyayla ilgili son sözü Yargıtay söyleyecek.

 

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