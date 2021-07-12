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Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşi bıçakla öldürdü
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Tarlada ot biçerken tartıştığı kardeşi bıçakla öldürdü

Erzurum'un Horasan ilçesinde abi kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Fatih D., tarlada ot biçerken tartıştığı kardeşi tarafından bıçakla öldürüldü

Kardeşi bıçakla öldürdü
Kardeşi bıçakla öldürdü
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İHA

Erzurum'un Horasan ilçesinde Fatih D., kardeşi tarafından bıçakla öldürüldü.

Olay, ilçeye ağlı Yarboğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Raşit D., ağabeyi Fatih D. ile tarlada ot biçerken aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga kardeşlerden Raşit D. öz ağabeyi Fatih D.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan abi Fatih D. olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı Raşit D. ise, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Fatih D.'nin cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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