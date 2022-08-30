İkinci vakanın da gerçekleştiğini dünyadaki tüm veteriner camiası bilecek. Operasyon çok başarılı geçti. Diğer kardeşi ile aynı, operasyon izi dahi kalmadı. Çok heyecanlandık. Muhtemelen meslek hayatımızda bir daha böyle bir vakaya denk gelmeyeceğiz. Belki Türkiye´de bile bir daha böyle bir vaka olmayacak. Bize denk geldi" dedi.