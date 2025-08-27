Habertürk
        Kardeşini kurtarmak isterken can verdi | Son dakika haberleri

        Kardeşini kurtarmak isterken can verdi

        Mersin'de gölde boğulan 8 yaşındaki kardeşi Serdar Şirin'i, kurtarmak isteyen, 10 yaşındaki Mevlüt Can Şirin yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2025 - 19:40 Güncelleme: 27.08.2025 - 19:40
        Kardeşini kurtarmak isterken can verdi
        Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Baraj Gölü’nde boğulan kardeşi Serdar Şirin’i (8) kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Mevlüt Can Şirin (10) de tedavi gördüğü hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olay, 12 Ağustos’ta Berdan Baraj Gölü’nde meydana geldi. Ailesiyle göl kıyısına giden Serdar Şirin, serinlemek için suya girdi. Gölde kardeşi Serdar’ın çırpındığını gören Mevlüt Can Şirin, suya atladı. İki çocuğun da suda batıp, çıkarak çırpındığını gören vatandaşlar, Şirin kardeşleri gölden çıkardı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla 2 kardeş, Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Serdar Şirin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ağabey Mevlüt Can Şirin ise ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Mevlüt Can Şirin de 15 gün sonra hayatını kaybetti. Morga konulan Mevlüt Can Şirin’in cenazesinin, Şanlıurfa’da toprağa verileceği öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

