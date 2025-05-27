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        Haberler Gündem Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu - Güncel haberler

        Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu

        Samsun'un İlkadım ilçesinde Ahmet K., aralarında husumet bulunan kardeşi Barış K.'yı tıraş olduğu sırada tabancayla ensesinden vurdu. Barış K. ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:49 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:49
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        Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurdu
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        Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir erkek kuaföründe meydana geldi.

        İddiaya göre, Ahmet K. kuaförün içerisine girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış K.’yi tabancayla ensesinden vurdu.

        Ahmet K., olay yerinden kaçarken Barış K. ise kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ense kısmından giren merminin diğer taraftan çıkmasıyla ağır yaralanan Barış K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülüp, tedaviye alındı. İş yeri sahibi ve bir çalışanı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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