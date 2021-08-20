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Kardeşlerim ne zaman başlayacak? ATV dizisi Kardeşlerim 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

ATV'nin ilk sezonuyla oldukça iyi bir çıkış yakalayan Kardeşlerim'in 2. sezonu için artık geri sayım başlamış durumda. Dizinin sevenleri, Mayıs ayında ilk sezon finalini gerçekleştirilen Kardeşlerim'in 2. sezonunun ne zaman ve hangi tarihte yayınlanacağını araştırıyor...

Kardeşlerim ne zaman başlayacak? ATV dizisi Kardeşlerim 2. sezon hangi tarihte yayınlanacak?

Kardeşlerim 2. sezon için artık nefesler tutuldu. Merakla beklenen dizinin yeni sezonuna dair son durumu bir araya getirdik...

KARDEŞLERİM SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

“Umuda kelepçe vuramazsınız. Bizler umuda aşık çocuklarız…”

Orhan yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Hayati tehlikeyi atlatır ancak çalışamayacak durumdadır. Şengül çaresiz soluğu Akif ve Nebahat ’de alır ama hayalini kurduğu desteği alamazken, üstüne ev sahibi Hilmi’nin kötü sürprizi tüm Eren ailesinin canını çok sıkar.

Bütün çocuklar birbirine destek olmak için hepsi bir koldan iş aramaya başlar. Akif’in Erhan için kurnaz planı Kadir’i ve herkesi çok zor duruma düşürürken, hayat Kadir, Asiye, Ömer ve Emel için artık daha da zordur...

KARDEŞLERİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kardeşlerim, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Kardeşlerim'in yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor.

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