Kargoist Kargo Çalışma Saatleri 2025: Kargoist Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? (Hafta İçi ve Hafta Sonu)

Kargoist Mesai Saatleri

Kuruluşunu İstanbul’da gerçekleştiren Kargoist, ‘siz isteyin yeter’ sloganı ile yola çıkarak, hizmet vermeyi amaçlıyor. Son yıllarda oldukça rağbet gören E – ticaret, taşımacılık sektörünün de canlanmasını sağladı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlere talep artınca, kargo şirketlerinin ağı böylelikle genişlemiş oldu. Kargoist, İstanbul’dan yola çıkarak hızlı bir büyüme ile Türkiye’nin pek çok noktasında faaliyetlerini sürdürür hale gelmeyi başardı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler başta olmak üzere 40 ilde hizmetlerini sürdüren Kargoist mesai saatleri ile ilgili özellikle Kargosit hafta içi çalışma saatlerini vatandaşlar öğrenmek istiyor.

Kargoist Kaçta Açılıyor?

Türkiye’ deki kargo şirketleri içinde 2012 yılında yerini alan Kargoist, çalıştığı alanda fark yaratmak için bazı hizmetleri ile ön plana çıkıyor. Bunlardan biri de ‘randevulu teslimat sistemi’… Paket bekleyen çoğu kişinin yaşadığı sorunların başında, kargo beklerken eve hapsolma sıkıntısı geliyor. Paketim geldiğinde evde olmazsam düşüncesi ile müşteriler kargolarını teslim alana kadar günlük işlerini buna göre düzenlemek zorunda kalıyorlar. Ancak Kargoist teslimat için randevu hizmeti sunmasıyla beraber bu sorunun önüne geçiyor. Dilediğiniz günde kargonuz eve geldiği için belirsiz bir süre içinde paket beklemenize gerek kalmıyor. Bu özelliği tercih sebeplerinden biri olan Kargoist kaçta açılıyor sorusu da firmadan hizmet alacak kişiler tarafından sıklıkla soruluyor. Bireysel kargoculuk yapmayarak, e-ticaret sektörü içindeki markalarla anlaşmalı şekilde taşımacılık işlemini gerçekleştiren Kargoist kaçta açılıyor sorusunun yanıtı ise sabah 07.00…

Kargoist Kaçta Kapanıyor?

Kargoist’in ayrıcalıklarının başında randevulu teslimat imkanının geldiğinden söz etmiştik. Şirketin müşterilerine sunduğu önem taşıyan hizmetlerden bir diğeri de ödeme seçenekleri ile ilgili… Kargo bekleyen kişilerin büyük bir çoğunluğu kapıda ödeme yapmak istiyor. Fakat bu seçenek her zaman mümkün olamayabiliyor. Kargoist ise bu durum için bir kolaylık sağlayarak teslimat sırasında kapıda ödeme yapma imkanı sunuyor. İster nakit isterseniz visa ile kapıda ödeme yaparak, ürünlerinizi güvenle teslim alabiliyorsunuz. Tüm bunların yanın sıra müşterilerine API entegrasyon kolaylığı imkanı da sağlayan Kargoist kaçta kapanıyor vatandaşların sorguladığı bir diğer soru… Kargoist hafta içi çalışma saatleri ile ilgili olarak, şirketin kapılarını saat 07.00’da açtığını söylemiştik. Kargoist mesai saatleri hakkında sıkça dile getirilen sorulardan biri de; Kargoist kaçta kapanıyor? Yeni model bir taşımacılık şirketi olan Kargoist kaçta kapanıyor diyenler için, Kargoist’in akşam 16.30’ da kapandığını belirtelim.