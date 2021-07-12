Karı kocayı ayıran feci kaza 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, dün öğlen saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Çiftlik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Niğde istikametine seyir halinde olan S.E.S. yönetimindeki 06 BJK 294 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin çalışması sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan S.E.S. ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yanındaki eşi A.D.S.'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Tedaviye alınan S.E.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.