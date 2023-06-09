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İngiltere'de dördüncü evre kanseri, NHS (Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Sistemi) sağlık görevlileri tarafından kabızlık olarak yanlış teşhis edilen bir bebeğin bakımı hakkında soruşturma başlatıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, üç yaşındaki Ella Formby-Smith, doğduğundan beri mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gidip geliyordu.

Anne Claire, doktorların Ella'nın ağrısını başlangıçta viral bir enfeksiyona, laktoz intoleransına ve hatta kabızlığa bağladıklarını iddia etti. Ancak üç yaşındaki çocuk, mart ayında yatakta kıvrılmış ve acıdan ağlayacak kadar kötüleşince, çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları etkileyen agresif bir kanser türü olan dördüncü evre nöroblastom teşhisi kondu.

"ÖNEMLİ UYARI İŞARETLERİ DEFALARCA GÖZDEN KAÇIRILDI"

Cheshire'daki Warrington Hastanesi, doktorların Ella'nın kanserine ilişkin önemli uyarı işaretlerini defalarca gözden kaçırdığı iddiaları üzerine bir soruşturma başlattı.

Anne Formby şunları söyledi: "Bize bu şekilde doğmuş olabileceği söylendi. Kaç kere gidip geldiğimiz için kendimi çok hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Mide sorunlarıyla hastaneye gittiğimiz üç yıl boyunca bunun nasıl tespit edilemediğini aklım almıyor. Küçük Ella halihazırda altı zorlu kemoterapi seansı geçirdi. Şimdi kanseri tedavi etmek için ameliyat, kök hücre nakli, radyoterapi ve immünoterapi ile karşı karşıya. Şu anda inişli çıkışlı. İyi ve kötü günler geçiriyor. Enerjisi yok ve koşup oynaması için hiç hareket kabiliyeti yok, bu onu tamamen bitirdi.

İnanılmaz bir çocuktu, her zaman aktifti ve etrafta zıplardı. Kreşe giden üç yaşında mutlu bir çocuktu, bu durum onun tüm yaşam tarzını değiştirdi."

"ACIDAN AĞLIYORDU"

Daha önceki hastane ziyaretlerinde Ella'ya laktoz ve süt ürünleri intoleransı teşhisi konulduğunu belirten Formby, "Hastaneye her gidişimizde bize kabızlık ya da viral bir enfeksiyon olduğu söylendi. Ancak şubat ayında ağrıları giderek kötüleşti ve Ella acıdan ağlıyordu" diye konuştu.

Annenin ifadelerine göre, bir doktor randevusunda bunun viral bir enfeksiyon olduğu söylendi. Ayın ilerleyen günlerinde ikinci bir ziyaret sırasında ise sağlık görevlileri Ella'yı çölyak testlerine göndereceklerini söyledi.

"ELLA YEDİNCİ KEMOTERAPİYİ ALIYOR"

Formby, ağrıları şiddetlenince Ella'yı Warrington Hastanesi'ne götürdüğünü ve doktorların kan testlerinin yapılması için iki hafta beklemesi gerektiğini söylediklerini iddia etti.

Ella'nın durumunun kötüleşmeye devam etmesi üzerine bir başka hastane ziyareti sırasında Formby daha ileri tetkiklerin yapılmasında ısrar etti. Sonunda da Ella 16 Mart'ta Liverpool'daki Alder Hey Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi ve burada yapılan ultrason taramasında midesinin arkasında büyük bir kitle tespit edildi. Bir hafta sonra yapılan MR taramasının ardından Ella'ya 27 Mart'ta kanser teşhisi kondu.

Formby şunları söyledi: "Alder Hey'e gider gitmez her şey saatte 100 mil hızlandı. Şu anda yedinci kemoterapiyi alıyor."

NÖROBLASTOM NEDİR?

Nöroblastom çoğunlukla bebekleri ve küçük çocukları etkiler. Bir bebeğin anne karnındaki gelişiminden geriye kalan nöroblastlardan gelişir.

Dördüncü evreye gelindiğinde, kanser vücudun başladığı yerden biraz uzağa, en yaygın olarak kemiklere, kemik iliğine veya karaciğere yayılır.

İngiltere'de her yıl yaklaşık 100 çocuğa, ABD'de ise 800 gence bu nadir kanser teşhisi konulur ve en sık beş yaş altı çocuklarda görülür.

Dördüncü evre nöroblastom teşhisi konulanların yaklaşık yarısı teşhisten sonra beş yıl yaşar.

KONUYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Warrington and Halton Teaching Hospitals NHS Foundation Trust sözcüsü şunları söyledi: "Ella'ya bölgesel uzman çocuk hastanesinde konulan teşhisi duymaktan dolayı çok üzgünüz. Ella'nın hastaneye kabulü sırasında kendisine sağlanan bakımla ilgili bir soruşturma yürütülmektedir.

Bunun Ella'nın ailesi için çok zor bir dönem olduğunun farkındayız ve soruşturma sırasında Ella'nın ailesini desteklemek için elimizden geleni yapacağız ve tüm bulguların mümkün olan en kısa sürede paylaşılmasını sağlayacağız."

Ella için bir GoFundMe kampanyası başlatıldı. Nisan ayından bu yana Ella'nın bakımı için 22 bin sterlinden fazla bağış toplandı.

Haberin görselleri GoFundMe sayfasından alınmıştır.

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