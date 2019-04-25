Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen Zübeyde Altunay´ın karnında kitle olduğu tespit edildikten sonra ameliyata alındı. 2 saate yakın süren ameliyatla Altunay'ın karnından 45 santimetre boyunda 35 santimetre eninde 13 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

"ÜZERİMDEN BÜYÜK BİR YÜK KALKTI"

DHA'nın haberine göre; 2 yıldır ağrı şikayetleri olduğunu söyleyen Zübeyde Altunay, "Hastaneye geldik ve korktuğum için ameliyat olmak istemedim. Oğlumun sözleri beni etkiledi ve ameliyat olmayı kabul ettim. Tüm doktorlarıma çok teşekkür ediyorum. Şu an üzerimden sanki büyük bir yük kalktı" dedi.