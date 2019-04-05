Antalya'nın Kepez ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir gecekonduda bu sabah saat 09.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Eşi Şükrü Saraç ile oturdukları sırada Zeynep Saraç, 'Zeytin' adlı kedisini doyurmak istedi. Yumurta almak için tavukların yumurtladığı depoya giren Zeynep Saraç, betonun kırılması sonucu 2 metrelik çukura düştü. Zeynep Saraç'ı, kendisini merak edip gelen eşi Şükrü Saraç buldu.

BACAKLARI KIRILDI, TEDAVİYE ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Şükrü Saraç, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla yanına indikleri Saraç'a ilk müdahaleyi yapıp, sağlık ekiplerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 10 dakikalık bekleyişin ardından gelen sağlık ekipleri ve itfaiye yardımı ile Saraç, bulunduğu yerden sedyeye bağlanarak çıkarıldı. Bacaklarında kırık olduğu belirlenen Saraç, hastaneye götürüldü.

"ÇUKURDA GÖRÜNCE KORKTUM"

Eşinin kedisini her gün yumurtayla beslediğini söyleyen Şükrü Saraç, "Gelmeyince kendisini merak ettim. Buraya geldiğimde kendisini çukurda görünce çok korktum ve şaşırdım. Şansımız varmış durumu iyi" dedi.