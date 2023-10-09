Karısını öldüren caniye verilen çifte indirimli ceza onandı!

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Halime Yüksel'i (21) öldürüp, ardından 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak 16 yıl 8 ay hapse çarptırılan Mustafa Yüksel'in (37) cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı.

DHA'nın haberine göre Halime Yüksel, 24 Ekim 2017'de, 16 yaşındayken Mustafa Yüksel ile görücü usulü evlendi. 2 çocuğu olan Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020'de kayınvalidesinin evinde 4 yaşındaki oğlu ve eşi Mustafa Yüksel'le kahvaltı yaptıktan sonra evde uyuyan 3 yaşındaki kızına bakmaya gitti. Halime Yüksel, odada karın bölgesine isabet eden tek kurşunla yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Yüksel, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Mustafa Yüksel, eşine bakmak için eve gittiğinde silah sesi duyduğunu, kilitli kapıyı önce omzuyla kırmaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi. Sonra tekme atarak kırıp, içeriye girdiğini belirten Yüksel, yerde kızının yanında yaralı halde bulduğu eşinin intihar ettiğini iddia etti. Mustafa Yüksel, sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İKİNCİ GÖZALTIDA TUTUKLANDI

Şefaatli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada dosyasına giren adli tıp kurumu raporunda, Halime Yüksel'in uzak atış mesafesinden vurulduğu belirtildi. Üzerindeki kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı. Mustafa Yüksel hakkında iddianame hazırlanarak, Yozgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Halime Yüksel'in, cep telefonundan sosyal medyayı çok kullandığı, sosyal medya üzerinden tanıştığı erkeklerle görüştüğü, bu durumun sanık Mustafa Yüksel tarafından bilindiği ve içine sindiremediği, bu nedenle olay günü evde aralarında tartışma çıktığı, sanığın eşini tabanca ile uzak atış mesafesinden ateş ederek öldürdüğü belirtildi.

'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ UYGULANDI

Mustafa Yüksel, geçen yıl 11 Ocak'ta görülen karar duruşmasında mahkemedeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu; ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve intihar ettiğini tekrar etti. Mahkeme heyeti, sanığa önce 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından eylemini 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulandı ve ceza 20 yıla düşürüldü. Sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi de değerlendirilerek ceza, 'iyi hal' indirimi ile 16 yıl 8 aya indirildi.