Besinlerin sağlık için öneminin tartışmasız büyük olduğunu söyleyen Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, karnabaharın faydaları hakkında bilgiler verdi.
Karnabahar, pişirilirken etrafa yayılan kokusu nedeniyle bazı kişilerin uzak kaldığı bir besin olduğunu ifade eden Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Karnabahar pişirilirken kendine has olan bu kokunun sebebi içeriğinde bulunan kükürtlü bileşiklerdir.
Ancak herkesin bilmesi gereken şu ki bu sebze sağlık deposudur. Karnabahar, vitamin ve mineraller bakımından oldukça zengin bir besindir.
İçeriğinde C,B1,B2 ve A vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini barındırır. Ayrıca bakır, demir, manganez ve çinko kaynağıdır.
Karnabahar tüketilirken çoğunlukla beyaz kısmı (karın bölgesi) kullanılsa da aslında yaprakları da oldukça faydalıdır. E vitamini de yapraklarında bolca bulunmaktadır.
Karnabahar, yoğun C vitamini ve manganez içeriğiyle güçlü bir antioksidandır" diye konuştu.
Karnabahar, içeriğindeki özel bileşikler sayesinde kanseri önlemek adına oldukça faydalı bir sebze olduğunu dile getiren Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, daha sonra şunları söyledi:
"Bu bileşikler kanserojen maddelerini devre dışı bırakmada ve ortadan kaldırmada etkili olan enzimleri aktivite etmektedir. Yani kansere karşı koruyucudur. Kalp hastalıkları riskini azaltıcı etkisi vardır.
Besleyici olan bu sebze vücuda güç verir. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde yorgunluğa karşı birebirdir.
Sinir sistemine iyi gelir ve sinirleri kuvvetlendirir. Enfeksiyonlara karşı etkin ve antibakteriyel özellikteki bu besin idrar yolları enfeksiyonlarında etkilidir.
Karnabahar mide ülserine karşı koruyucudur ve içeriğinde bulunan glukoraphanin adlı madde , mide yüzeyini koruyucu etki göstermektedir.
Potasyumu sayesinde tansiyonu dengeler. Beynin çalışmasını destek verir. Kolestrolü düşürür. Yüksek orandaki lifleri sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında etkilidir.
Kabızlığı giderir ve idrar söktürür. Hem düşük kalorili hem bol lifli bir besin olmasından dolayı zayıflamaya yardımcı bir sebzedir.
Karnabaharı az suda, çok fazla haşlamadan ya da buharda pişirmek besin öğelerinin kaybını önleyeceğinden daha sağlıklı bir tercihtir."
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