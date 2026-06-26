Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Karne günü kanlı bitti!

        Parkta bıçaklanan lise öğrencisi ağır yaralandı

        Gaziantep'te, karne günü parkta okul arkadaşı tarafından bıçaklanan Çağlar G. (16), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 17:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karne günü kanlı bitti!

        Gaziantep'teki olay, öğle saatlerinde, Batıkent Mahallesi’ndeki Vadi Park'ta meydana geldi. Parkta karşılaşan Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 10’uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. ve 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Kavgada Halil A., üzerinde bulundurduğu bıçakla Çağlar G.’yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Müdahalenin ardından Çağlar G., Gaziantep Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kaçan Halil A., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alınan Çağlar G.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Görev değişimi krizi

         Malatya'da bir grup, CHP'deki görev değişikliklerini protesto etti. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor