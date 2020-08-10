Yazın herkesin ferahlamak için tükettiği karpuz cildimizi de güzelleştirmek içinde faydalı içerikler barındırmaktadır. Cilt için tonik olarak uygulandığında yaşlanmayı geciktirmekte, kırışık görünümünü hafifletmekte ve yorgun görünümü almaktadır.

Karpuz Maskesi Tarifleri

Ölü Hücre Temizleyen Karpuz

1 dilim karpuzu çekirdeklerinden ayırın ve püre haline getirin. İçerisine 1 tatlı kaşığı yoğurt ekleyin. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika bekleyin. Soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildinizi ölü hücrelerden arındırarak bakım yapmaktadır.

Yaşlanmayı Geciktirici Karpuz Maskesi

1 dilim avokadoyu püre haline getirin. Ayrı bir yerde 1 dilim karpuzun suyunu sıkın ve suyu avokado ile karıştırın. Cildinize uygulayın ve 5 dakika bekleyin. Ardından soğuk su ile durulayın. 5 günde 1 kere uygulayabilirsiniz. Yaşlanma sonucu oluşan kırışık görünümlerini hafifleterek, cildin sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Peeling Karpuz Maskesi

Yarım dilim karpuzu çekirdeklerinden ayırın ve içerisine 1 tatlı kaşığı şeker koyarak ezin. Ardından dairesel hareketler yaparak cildinize uygulayın. Yaklaşık 5 dakika bekleyin ve soğuk su ile durulayın. İşlem sonunda nemlendiricinizi uygulayın. 10 günde 1 kez uygulayabilirsiniz.

Cildi Arından Karpuz Maskesi

1 dilim karpuzu çekirdeklerinden ayıklayın ve blendırda püre haline getirin. İçerisine 2 tatlı kaşığı bal ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 10 dakika bekletin ve soğuk su ile durulayın. Haftada 1 kere uygulayabilirsiniz. Cildi derinlemesine temizleyerek, nemlenmesini sağlayacaktır.