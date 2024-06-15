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        Haberler Bilgi Gündem Kars bayram namazı saati 2024: Kars'ta Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak?

        Kars bayram namazı saati 2024: Kars'ta bayram namazı saat kaçta?

        Dünya çapındaki tüm Müslümanlarda Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı ve bayram heyecanı başladı. Sabah saatlerinde kılınacak bayram namazının ardından tüm ülkede kurban kesim işlemlerine başlanacak. Peki, Kars'ta bayram namazı ne zaman kılınacak? İşte, 2024 Kars Kurban Bayramı namaz saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 12:14 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:14
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        Kurban Bayramı hazırlığı sona ererken, bayram heyecanı başladı. Bu sene 9 gün idari tatil olarak sayılan Kurban Bayramı, cemaatin sabahın ilk saatlerinde namaz kılmasıyla başlayacak. Peki, Kars'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 2024 Kars bayram namazı vakti...

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        KARS'TA 2024 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

        Kars, bayram namazı saati Diyanet İşleri tarafından açıklandı.

        Kars bayram namazı saati: 05.12

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        YOLCULUK EDEN KİŞİNİN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

        Diyanet İşleri, seferi halinde olan Müslümanların kurban yükümlülükleri hakkında şu hükmü veriyor;

        Yolcu (seferî), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetâva’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi hâlinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferî olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

        Seferî iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer hâlinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 63).

        Başta Şâfiî mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferîlik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 383).

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