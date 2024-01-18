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        Buz tutan Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu

        DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tutunca her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin eğlence mekanı oldu. Atlı kızak gezintisi, Eskimo usulü balık avlama, semaverde çay keyfi ve halay çekme gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, gezi turuna çıkanlardan yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 09:35
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        Buz tutan Çıldır Gölü, tatilcilerin eğlence mekanı oldu
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        DOĞU Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi dondurucu soğuklar nedeniyle tamamen buz tutunca her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilcilerin eğlence mekanı oldu. Atlı kızak gezintisi, Eskimo usulü balık avlama, semaverde çay keyfi ve halay çekme gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Çıldır Gölü, gezi turuna çıkanlardan yoğun ilgi görüyor.

        Ardahan ve Kars il sınırları içerisinde kalan, 123 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük tatlı suyu ve en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte. En derin noktası 42 metre, çevresi ise yaklaşık 60 kilometre olan gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı 1 metreyi buluyor. Kışın yüzeyi buz tuttuğu için köylülerin üzerinden ulaşım sağladığı Çıldır Gölü, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaz ve kış ayrı bir güzelliğe bürünen Çıldır Gölü'nü, Ankara- Kars arası sefer yapan Turistik Doğu Ekspresi'nin yanı sıra kara ve hava yoluyla gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Gölün buz tutan yüzeyinde kimi buz pateni yapıyor, kimi atlı kızaklarla gezintiye çıkıyor kimi de Eskimo usulü balık avlıyor. Üşüyenlere göl üzerinde yakılan semaverde çay ikram ediliyor. Kıyıdaki restoranlarda bölgeye has balıkları yiyen tatilciler, günü göl üzerinde halay çekerek noktalıyor.

        KIŞIN ZİYARETÇİ SAYISI DAHA ÇOK

        Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere atlı kızakları ile hizmet veren Kars'ın Arpaçay ilçesinin Taşdemir köyünden Ercan Taşdemir, "Yaz ve kış Çıldır Gölü'ne rağbet var. Ama kışın gölün yüzeyi tamamen donması daha cazip hale geldiği için bu mevsimde ziyaretçi sayısı daha çok oluyor. Biz burada atlı kızaklarla gelen misafirlere hizmet vermekteyiz" diye konuştu. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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