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        Eşi tarafından vurulan Sıla, hayatını kaybetti

        KARS'ta Delal M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:25
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        Eşi tarafından vurulan Sıla, hayatını kaybetti
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        KARS'ta Delal M. (30), tartıştığı 7 aylık bebeğinin annesi Sıla M.'yi (18) tabancayla vurdu. Sıla M., olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Olay, Susuz ilçesi Büyük Çatak köyünde meydana geldi. Delal M. ile eşi Sıla M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Delal M., eşine tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Sıla M.'nin cesediyle karşılaştı. 7 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Sıla M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Delal M. ise Susul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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