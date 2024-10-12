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        Bakan Memişoğlu: E-Nabız verilerinin hiçbir yere satılma, verilme ve görülme izni yoktur (2)

        'İYİLİKMEDENİYETİNİ DÜNYAYA HAKİM HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:45
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        Bakan Memişoğlu: E-Nabız verilerinin hiçbir yere satılma, verilme ve görülme izni yoktur (2)
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        'İYİLİKMEDENİYETİNİ DÜNYAYA HAKİM HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ'

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kafkas Üniversitesi'nin akademik yıl açılış törenine katıldı. Vali Ziya Polat, bürokrat, akademisyen ve öğrencilerin katıldığı törende konuşan Bakan Memişoğlu, Gazze ve Lübnan'da yaşananlara değinerek, "Bu vahşeti, caniliği maalesef kötülük tarafında olan insanoğlu, diğer insanoğluna yaşatıyor. Peki, onun bu kötülüğü yapmasını nasıl engelleyeceğiz veya durduracağız? Görüyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür, bu vahşeti durdurun' diyor. Bugün medeni dediğimiz ülkelerin liderleri bile bu vahşeti görmezden geliyor. Çünkü kötülüğün güçlü olduğu veya maalesef kötülük hakimiyeti, dünyada acı ve vahşeti beraberinde getiriyor. O zaman iyilik tarafı olarak ne yapacağız? Ondan daha güçlü olacağız. Ondan daha da çok çalışacağız. Kötülerden daha çok üreteceğiz ki iyilik medeniyeti dünyaya hakim olsun. İşte bu iyilik tarafını güçlü kılacak, bu iyilik tarafını hakim kılacak merkezler, ortamlar, bilim ortamı, eğitim ortamı; hocalarım ve sizlersiniz. Çünkü bir şeyi üretmezseniz, çalışmazsanız, kuvvetli olma güçlü olma şansımız olmaz. Sosyolojisinden fenne, tıptan mühendisliğine kadar siz eğer bir şey üretiyorsanız, bilim olarak sahipseniz güçlüsünüz. Bizler hocalarımız olsun, yöneticilerimiz, siyasilerimiz olsun çabamız bu iyilik tarafının güçlü olmasını sağlamak. Tabii ki yanlış, hata yaparız ama iyilik tarafının kuvvetli olması için uğraşıyoruz. Bunu başarabilecek miyiz, başaramayacak mıyız; bilmiyorum. Bu medeniyeti sizler bizden daha iyi bilecek, daha çok üreteceksiniz. Sizler, sizden sonraki nesiller, iyilik medeniyetini dünyaya hakim hale getirmek zorundasınız. Yoksa bu vahşetler, bu acılar dünyada yaşanır. Bugün insanoğlu 1900'lerde atomu böldürdü. Onun enerjisiyle iyilik tarafı tedavileri, insanları iyi yapmaya çalıştı. Kötülük tarafı, insanları Hiroşima'da olduğu gibi öldürmeye çalıştı. Bizler iyi taraf olarak daha çok çalışacağız, üreteceğiz" diye konuştu. Bakan Memişoğlu, açılış sonrası düzenlenen sergiyi gezdikten sonra basına kapalı olarak yapılan AK Parti Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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