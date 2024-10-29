Düğün salonuna ateş açıldı; 6 yaşındaki çocuk öldü

İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna, kimliği belirsiz kişilerce araçtan ateş açıldı. Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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