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        Düğün salonuna ateş açıldı; 6 yaşındaki çocuk öldü

        KARS'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yakın evlerinin önünde oynayan Muhammet Poyraz Erdağı (6), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:00
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        Düğün salonuna ateş açıldı; 6 yaşındaki çocuk öldü
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        KARS'ta düğün salonuna açılan ateşte, olay yerine yakın evlerinin önünde oynayan Muhammet Poyraz Erdağı (6), hayatını kaybetti.

        İnönü Caddesi'ndeki bir düğün salonuna, kimliği belirsiz kişilerce araçtan ateş açıldı. Bu sırada, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabası ile oynayan Muhammet Poyraz Erdağı başından yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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