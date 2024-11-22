Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, besici Necati Bozkurt'a (43) ait ağıla girip, 90 koyunu 1 dakika içinde çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bozkurt, "15 yıllık emeğim bir dakikada yok oldu. Hırsızlar çocuklarımın rızkını çaldı" dedi.

Olay, 20 Kasım saat 03.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicisi Necati Bozkurt, sabah ağıla geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü. Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti. Necati Bozkurt'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.