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        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar

        KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, besici Necati Bozkurt'a (43) ait ağıla girip, 90 koyunu 1 dakika içinde çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:36 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:40
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        Besicinin 90 koyununu 1 dakikada çaldılar
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        KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kar maskeli 2 kişi, besici Necati Bozkurt'a (43) ait ağıla girip, 90 koyunu 1 dakika içinde çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Bozkurt, "15 yıllık emeğim bir dakikada yok oldu. Hırsızlar çocuklarımın rızkını çaldı" dedi.

        Olay, 20 Kasım saat 03.00 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Besicisi Necati Bozkurt, sabah ağıla geldiğinde kapı kilidinin kırık olduğunu ve içerideki 90 koyunun çalındığını gördü. Hemen güvenlik kamerasını inceleyen Bozkurt görüntülerde, yüzleri kar maskeli 2 kişinin koyunları çaldığını fark etti. Necati Bozkurt'un ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma, kimliği belirsiz şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        ’15 YILLIK EMEĞİMİ BİR GECEDE MAHVETTİLER’

        Geçimlerini sağladıkları tüm koyunlarının çalındığını söyleyen evli ve 8 çocuk babası Necati Bozkurt, "5 kız, 3 erkek çocuğum var. Sabaha ağıla gittiğimde kapı kilidinin kırık olduğunu gördüm ve içerisine baktığım ağılda bir tane bile koyun yoktu. Hemen güvenlik kamera görüntülerini izledim. Saat 03.05 gibi ağıla gelen hırsızlar bir dakika içinde 90 koyunu önlerine katıp götürüyor. 15 yıllık emeğim, çocuklarımın rızkını hırsızlar bir gecede mahvettiler. Benim devletten tek ricam çocuklarımın hakkını hırsızlardan geri alsın. Devletten başka sığınacak kimsem yok. Benim varım yoğum bu 90 hayvandı. Ne yapacağım bilemiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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