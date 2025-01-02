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        Kars'taki kazada yaralanan 27 kişiden 25'i taburcu edildi

        KARS'ta iki minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 27 kişiden 25'i, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:45
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        Kars'taki kazada yaralanan 27 kişiden 25'i taburcu edildi
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        KARS'ta iki minibüsün kavşakta çarpıştığı kazada yaralanan 27 kişiden 25'i, tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kağızman Kavşağı'nda meydana geldi. Sarıkamış'a yolcu taşıyan Reşat Ejder yönetimindeki 36 M 9032 plakalı minibüs ile Kağızman'a sefer yapan Ahmet Kızıl yönetimindeki 36 M 8183 plakalı minibüs çarpıştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan 27 kişi, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırdı. Kars Valisi Ziya Polat yaralıları ziyaret etti. Yaralılardan tedavileri tamamlanan 25'i taburcu edildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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