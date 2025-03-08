Bakan Yerlikaya: Kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından bir bebeğin katledilmesini kabul edemeyiz (2)
İFTARPROGRAMINA KATILDIİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars Polisevi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
İFTARPROGRAMINA KATILDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars Polisevi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Vali Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş ile kadınların katıldığı iftar yemeğinde konuşan Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Bakan Yerlikaya, “Nasıl ki kadınlar; tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde, yine hep onlar vardı. Bizim Cumhuriyetimiz; kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak, cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu. İşte bu toprakları vatan kılan mânâyı, ruhumuza ilmek ilmek işleyen yine o kahraman kadınlardı. Tüm dünya da şahittir ki; Anadolu kadını; cesaretin de merhametin de kahramanlığın da destanını yazmıştır. Nice şehit annelerimiz, nice gazi annelerimiz var bizim; onlar yavrularını gözünden sakınan ve bin bir zahmetle büyüten, lâkin; vatan uğruna şehit verdikten sonra, bağrına taş basıp, ‘vatan sağ olsun’ diyenlerdir. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.
Kadının toplumun temel taşı, ailenin kalbi ve cennetin de anahtarı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:
“Zorluklar karşısında dimdik duran güçlü bir iradenin ve dirayetin sembolüdür kadın. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Hatırlayınız; Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde, O’nun yanında yer alan ve zorluklara onunla birlikte ilk göğüs geren, Müslümanlığın sembol ismi kimdi? Tabii ki; Hz. Hatice Annemiz. İşte Peygamber Efendimiz de: 'Sizin en hayırlınız, kadına iyi davrananınızdır' buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz; Veda Hutbesi’nde, kadınlarla ilgili olarak çağları aşan mesajını: ‘Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.’ sözleriyle vermiştir. Bizim inancımızda, medeniyet değerlerimizde, Anadolu irfanında kadın; her zaman onurlu ve değerli kılınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi: ‘Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir."
'AYDINLIK GELECEĞİ KADINLARLA İNŞA EDİYORUZ'
Büyük ve güçlü Türkiye’nin temellerini, kadınlarla birlikte atıklarını kaydeden Yerlikaya, “Aydınlık geleceğimizi yine kadınlarla birlikte inşa ediyoruz. Edebiyattan sanata, siyasetten bürokrasiye, spordan çalışma hayatına kadınların elinin değmediği her iş büyük bir eksiklik demektir. Bir toplumun yarısını oluşturan, diğer yarısını da dünyaya getiren; büyüten, eğiten kadınların potansiyelini harekete geçirmeden; ne kalkınma ne de demokrasi alanında ilerleyemeyiz. Bu gerçekle hareket etmeyen her anlayış; bizim değerlerimizle, tarihimizle ve hayatımızın dinamikleriyle asla bağdaşmayan bir anlayıştır” dedi.
'KADINLARA KALKAN EL İNSANLIĞA KALKMIŞ DEMEKTİR'
Kadınlara yönelen her türlü şiddeti ya da kötü muameleyi, sadece o kadına yönelik değil milletin onuruna, devletin temellerine ve asırladır var olan medeniyet değerlerine yöneltilmiş bir saldırı olarak gördüklerini belirten Yerlikaya, şunları söyledi:
“Çünkü bir kadın huzurluysa; geleceğimiz olan çocuklar huzurludur, aile huzurludur, toplum huzurludur. Kadınlara kalkan her el, tüm insanlığa karşı kalkmış demektir. Huzura kalkmış demektir. Güvene, ahlaka ve vicdana kalkmış demektir. O yüzden; hiçbir kadının şiddete maruz kalmasına göz yummuyoruz. Kadına karşı şiddeti kabul etmiyor, affetmiyoruz. Kadına karşı şiddetle mücadelede ‘sıfır tolerans’ prensibiyle hareket ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadeleyi, aileyi yüceltme mücadelemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şiddet mağduru tek ‘1’ kadın dahi olsa, gözünden akacak bir damla gözyaşını kendimize zül addediyoruz. Bütün gayretimizi bu yönde şekillendiriyor, kadına karşı şiddete ‘dur’ diyoruz. Varsa bir faili derhal yakalayıp, adalete teslim ediyoruz.”
İçişleri Bakanlığı ailesinin 675 bin ferdinin, yaklaşık 64 bininin kadın olduğunu ifade eden Yerlikaya, “Bakanlığımız bünyesinde görev yapan kadın polislerimiz canla başla; vatandaşlarımızın emniyetini sağlarken, kadın jandarmalarımız, kırsal alanlarda vatan toprağını gözü gibi koruyorlar. Kadın sahil güvenlik personelimiz ise Mavi Vatan’ın ve kıyılarımızın güvenliğini tesis ediyorlar. Ez cümle; Her biri ülkemizin gücüne güç katıyor. Huzurun ve güvenin teminatı oluyor. Allah’ın izniyle, kadınlar: güvenlikten adalete, ekonomiden siyasete kadar Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeye aynı hızla devam edecekler” diye konuştu.
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