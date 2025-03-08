Bakan Yerlikaya: Kanunlar ortadayken sahipsiz köpekler tarafından bir bebeğin katledilmesini kabul edemeyiz (2)

İFTARPROGRAMINA KATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kars Polisevi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Vali Ziya Polat, AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Ramazan Seçilmiş ile kadınların katıldığı iftar yemeğinde konuşan Yerlikaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı. Bakan Yerlikaya, “Nasıl ki kadınlar; tarih boyunca kurduğumuz her devletin mayasında oldularsa İstiklal mücadelemizin de en ön cephesinde, yine hep onlar vardı. Bizim Cumhuriyetimiz; kundaktaki yavrusunu sırtına bağlayarak, cepheye mermi taşıyan kadınların omuzlarında kuruldu. İşte bu toprakları vatan kılan mânâyı, ruhumuza ilmek ilmek işleyen yine o kahraman kadınlardı. Tüm dünya da şahittir ki; Anadolu kadını; cesaretin de merhametin de kahramanlığın da destanını yazmıştır. Nice şehit annelerimiz, nice gazi annelerimiz var bizim; onlar yavrularını gözünden sakınan ve bin bir zahmetle büyüten, lâkin; vatan uğruna şehit verdikten sonra, bağrına taş basıp, ‘vatan sağ olsun’ diyenlerdir. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu.

Kadının toplumun temel taşı, ailenin kalbi ve cennetin de anahtarı olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

“Zorluklar karşısında dimdik duran güçlü bir iradenin ve dirayetin sembolüdür kadın. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de böyle olacak. Hatırlayınız; Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde, O’nun yanında yer alan ve zorluklara onunla birlikte ilk göğüs geren, Müslümanlığın sembol ismi kimdi? Tabii ki; Hz. Hatice Annemiz. İşte Peygamber Efendimiz de: 'Sizin en hayırlınız, kadına iyi davrananınızdır' buyurmuşlardır. Yine Peygamber Efendimiz; Veda Hutbesi’nde, kadınlarla ilgili olarak çağları aşan mesajını: ‘Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah’tan korkmanızı tavsiye ederim.’ sözleriyle vermiştir. Bizim inancımızda, medeniyet değerlerimizde, Anadolu irfanında kadın; her zaman onurlu ve değerli kılınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettikleri gibi: ‘Kadınlara hak ettiği değeri vermek hem inancımızın hem kültürümüzün hem medeniyetimizin hem de anayasa ve yasalarımızın bize emridir."